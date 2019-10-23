В Западном округе Краснодара построят спорткомплекс и детский сад

До конца текущего года в Западном округе кубанской столицы стартует строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса по улице 70-летия Октября, 10/1, а также детского сада на 200 мест по улице Калинина, 350. Об этом глава Краснодара Евгений Первышов сообщил на встрече с жителями округа.

Как уточнили в мэрии, финансирование строительство этих дух объектов получено из краевого бюджета. В настоящее время ведется строительство спорткомплекса с бассейном по улице 70-летия Октября, работы по которому обещают закончить в конце текущего года. В новом физкультурно-оздоровительном комплексе с открытой спортплощадкой и зоной уличных тренажеров будут залы для занятий мини-футболом, гандболом, волейболом и баскетболом, а также зал для борьбы. Завершить строительство спортивного учреждение планируют к концу 2020 года.

Новый детский сад по улице Калинина, 350/12 должен принять воспитанников в 2021 году. Кроме того, 1 сентября 2021 года должен открыться новый корпус начальной школы на 300 мест к гимназии № 87. Также будет построен детский сад по улице Калинина, 13.

Василий Хитрых