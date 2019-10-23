В Оренбуржье замглавы райадминистрации признан виновным во взятке в 2 млн рублей и хранении боеприпасов

Первый заместитель главы администрации Красногвардейского района признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

«В январе 2019 года осужденный путем вымогательства получил от представителя одного из крестьянских (фермерских) хозяйств взятку в размере 2 млн руб.»,- говорится в сообщении.

Деньги передавались за общее покровительство и попустительство по службе.

Впоследствии силовики провели в квартире обвиняемого обыск и обнаружили и изъяли 18 патронов к нарезному огнестрельному оружию калибра 5,6 мм. По этим фактам были возбуждены уголовные дела.

В итоге суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу на сумму 4 млн руб. Также чиновник лишен права занимать в течение пяти лет соответствующие должности на госслужбе.

Георгий Портнов