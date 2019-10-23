Новосибирский завод «Роснано» вышел из процедуры банкротства

Новосибирский завод по производству литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» (контролируется госкорпорацией «Роснано») заключил мировое соглашение с кредиторами, передал корреспондент “Ъ” из зала суда. Соглашение предусматривает, что долги предприятия на сумму около 10 млрд руб. будет выплачены в течение 10 лет.

Как ранее говорили “Ъ” в «Роснано», погашение долгов планируется за счет производственной деятельности завода, разработки новых продуктов, а также сдачи в аренду части производственной площадки предприятия. «Это, в том числе, сдача в аренду 20 тыс. кв. м свободных площадей предприятия, что может давать до 100 млн руб. выручки в год в случае выхода из банкротства и заключения долгосрочных договоров с арендаторами»,— рассказали в «Роснано».

«Лиотех» — единственный в России промышленный производитель литий-ионных аккумуляторов, контролируется «Роснано». Завод был создан в 2011 году, на проектную мощность в 400 млн ампер-часов он должен был выйти к концу 2013 года. Летом 2014 года предприятие приостановило производство из-за низкого спроса на аккумуляторы. С 2016 года завод находится в процедуре банкротства. Общий размер кредиторской задолженности — 9,8 млрд руб., основной кредитор — «Роснано». В конце августа собрание кредиторов «Лиотеха» большинством голосов приняло решение о заключении мирового соглашения.

О ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ” «Лиотех» не отпускают с миром»

Оксана Павлова