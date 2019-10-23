В Казани мирового судью отправляют в колонию за посредничество во взяточничестве на 500 тысяч рублей

Четыре человека были осуждены за посредничество во взяточничестве на 510 тыс. руб. в Татарстане (пп. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Речь идет о бывшем мировом судье судебного участка № 1 по Кировскому судебному району Казани 36-летней Эльмире Зиганшиной и трех ее подельниках: о 38-летнем Роберте Хайрутдинове, 36-летнем Эльдаре Аюпове и 25-летнем Артеме Косареве, передает пресс-служба управления СКР по региону.

Суд установил, что в апреле 2017 года в Верховный суд Татарстана подали жалобу на решение Ново-Савиновского райсуда Казани об отказе в удовлетворении иска о взыскании страхового возмещения. Госпожа Зиганшина узнала личные данные представителя истца и предложила помощь в отмене решения райсуда и удовлетворении апелляционной жалобы. Однако, за свои услуги она потребовала деньги. Она рассказала о своем предложении господину Косарову, который обратился с ним к Роберту Хайрутдинову. Последний попросил Эльдара Аюпова предложить представителю истца решить вопрос за 510 тыс. руб. При этом каждый из фигурантов дела, помимо судьи, намеревался оставить себе по 50 тыс. руб.

Представитель истца вскоре обратился в ФСБ. И все действия проходили под контролем оперативной службы. Вскоре все фигуранты дела были задержаны.

Госпожа Зиганшина получила четыре года колонии общего режима, Артем Косарев - 3,5 года колонии общего режима, господа Аюпов и Хайрутдинов — по 3,5 года лишения свободы условно.

"Ъ-Казань"