В Крыму эффективных чиновников будут премировать

Крымских чиновников будут материально стимулировать в зависимости от эффективности их деятельности. Об этом на заседании Госсовета Крыма заявил глава региона Сергей Аксенов. Эффективных чиновников будут премировать, а неэффективных — увольнять.

Господин Аксенов пояснил, что работа муниципальных чиновников раз в квартал будет оцениваться по 15 показателям. Среди основных он назвал рост инвестиций, собственных доходов бюджета муниципалитета, количество населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве.

«Система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений будет учитывать показатели эффективности их деятельности. То есть выполнил чиновник целевые показатели — получил премию, не выполнил — не получил. Не выполнил еще раз — добро пожаловать на выход»,— сказал Сергей Аксенов. Он добавил, что эта система оценивания начнет работать в Крыму с декабря.

Он также отметил, что исполнительская дисциплина в республике «пока находится на низком уровне». По словам господина Аксенова, реализация каждой республиканской и федеральной программы в Крыму «будет прописана по срокам». За их срыв чиновники будут нести «персональную ответственность».

Вадим Никифоров, Симферополь