23 октября, среда
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Новосибирские власти просят дополнительные 530 млн рублей на волейбольный центр

Правительство Новосибирской области попросило дополнительно выделить из федерального бюджета 531 млн руб. на строительство регионального центра волейбола, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее правительство России внесло в Госдуму соответствующие поправки в федеральный бюджет на текущий год.

«Поправками предлагается дополнительно выделить 531 млн рублей на строительство волейбольного центра в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Это позволит ускорить завершение строительства центра»,— сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Центр волейбола разместится на земельном участке площадью почти 4,5 га на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская в Новосибирске. Объект станет крупнейшим волейбольным центром за Уралом. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно свыше 5 тыс. зрителей. На арене будет играть новосибирский волейбольный клуб «Локомотив».

Общая сметная стоимость возведения спортивного сооружения называлась на уровне 1,8 млрд руб. В феврале этого года сообщалось, что федеральное правительство утвердило выделение 830 млн руб. на строительство волейбольного центра. Средства планировалось выделить в 2019-2020 годах в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Илья Галагуз


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя