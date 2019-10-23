Новосибирские власти просят дополнительные 530 млн рублей на волейбольный центр

Правительство Новосибирской области попросило дополнительно выделить из федерального бюджета 531 млн руб. на строительство регионального центра волейбола, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее правительство России внесло в Госдуму соответствующие поправки в федеральный бюджет на текущий год.

«Поправками предлагается дополнительно выделить 531 млн рублей на строительство волейбольного центра в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Это позволит ускорить завершение строительства центра»,— сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Центр волейбола разместится на земельном участке площадью почти 4,5 га на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская в Новосибирске. Объект станет крупнейшим волейбольным центром за Уралом. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно свыше 5 тыс. зрителей. На арене будет играть новосибирский волейбольный клуб «Локомотив».

Общая сметная стоимость возведения спортивного сооружения называлась на уровне 1,8 млрд руб. В феврале этого года сообщалось, что федеральное правительство утвердило выделение 830 млн руб. на строительство волейбольного центра. Средства планировалось выделить в 2019-2020 годах в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Илья Галагуз