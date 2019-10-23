Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о появлении Музея живописных искусств в Москве и о формировании коллекции «первого авангарда».

В Новой Третьяковке открылся проект, который, по словам сотрудников, они готовили более трех лет. При содействии генерального спонсора выставки — банка ВТБ. Это экспозиция-воспоминание о начале комплектования коллекции «первого авангарда», которая наравне с собранием передвижников является «фирменным знаком» Государственной Третьяковской галереи. Выставка, собственно, так и называется — «Авангард. Список №1»; как бы сразу отсылая к первым поступлениям «нового искусства» в собрание классической городской галереи. Подзаголовок «К 100-летию Музея живописной культуры» мало что говорит широкому зрителю, между тем здесь и история страны, и история искусств.

Как известно, деятели художественного авангарда сразу после революции оказались у власти (пусть и ненадолго в исторической перспективе). Почти все — от Шагала до Кандинского — побывали «комиссарами». Уже в сентябре 1918 года были созданы структуры, руководящие искусством и музеями. Художественно-строительный подотдел Отдела ИЗО Наркомпроса (Народного комиссариата просвещения), которым заведовал художник Малевич, и Музейное бюро, которым заведовал художник Древин. Первое создавало новые музеи, второе закупало для них произведения. Закупочной комиссией в составе Музейного бюро сначала руководил художник Татлин, затем художник Кандинский. Понятно, что в списке закупаемых авторов, который уже в ноябре 1918 утвердил нарком Луначарский, 143 фамилии сплошь представителей нового, авангардного искусства.

Музей живописной культуры (МЖК) в Москве просуществовал с 1919 года по 1929 — всего 10 лет. И был расформирован в качестве предвестия начинавшейся борьбы с «тупиковым буржуазным искусством». К счастью, к этому времени МЖК уже вошел в состав Третьяковки в качестве отдела, поэтому большая часть коллекция была передана именно в собрание ГТГ. Сейчас Третьяковка хранит 273 произведения разных видов искусства из бывшего МЖК. Большинство из остальных произведений было распределено по региональным музеям. Многие объединились в рамках экспозиции «Авангард. Список №1».