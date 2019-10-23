23 октября, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

партнерский проект

На Кубани мужчину осудили за похищение человека

Кореновский районный суд приговорил к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима местного жителя, который признан виновным в похищении человека (ч.1 ст. 126 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как сообщили в краевом суде, преступление произошло в мае 2019 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил свою знакомую против ее воли в салон автомобиля, увез домой, где стал насильно удерживать. Женщину освободил прибывший участковый. Однако когда полицейский выводил потерпевшую из дома, похититель ударил его в область плеча куском металлической трубы. После этого мужчину задержали.

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Событие

пресс-релиз

Профиль пользователя