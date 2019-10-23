В игорной зоне «Красная Поляна» состоялось грандиозное открытие ивент-площадки WOW ARENA.

18 октября на территории Курорта Красная Поляна открылась спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA, расположенная в непосредственной близости от «Казино Сочи».



Накануне в «Казино Сочи» состоялась пресс-конференция, в числе спикеров которой были: заместитель Главы города Сочи Козлов Валерий Сергеевич, глава Группы компаний WOW SOCHI в странах Ближнего Востока Г-н Рашид Махмуд Абдулрахим Аль Нури, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрий Анфиногенов, директор по стратегическому развитию Курорта Красная Поляна Ольга Филипенкова и другие лица, причастные к созданию нового проекта.

Козлов Валерий Сергеевич в своей речи отметил важность подобных объектов для туристической привлекательности города и пожелал успехов в последующем продвижении проекта. «Поможем всем, чем можем. Город Сочи только рад новым событийным мероприятиям», - подытожил свое выступление Валерий Сергеевич. А Г-н Рашид Махмуд Абдулрахим Аль Нури подчеркнул, что «Российская Федерация стала одним из самых притягательных и модных туристических направлений в мире». Также спикер обратил внимание на то, как «город очень быстро развивается и чувствителен к переменам». Своим мнением о влиянии игорного бизнеса на привлекательность региона поделился Дмитрий Анфиногенов: «это работает позитивно на все сферы бизнеса и является подспорьем для всех, начиная от таксистов и компаний, предоставляющих экскурсионные услуги, заканчивая ресторанным и гостиничным сектором». Дмитрий в очередной раз отметил, что количество иностранных гостей игорной зоны постоянно растет, а общее число посетителей уже перевалило отметку в 1,5 миллиона человек за 2,5 года.

В числе спикеров также были представители спортивных организаций. И это не случайно, так как открытие WOW ARENA сопровождалось двумя международными турнирами по смешанным единоборствам: FIGHT NIGHTS GLOBAL 95 и GFC19 & KREPOST SELECTION. О предстоящем турнире, запланированном на 19 октября, рассказали президент промоутерской компании FIGHT NIGHTS GLOBAL Камил Гаджиев и Сангаджи Тарбаев, со-основатель и продюсер компании, известный многим как капитан команды КВН «Сборная РУДН». Следующий, не менее масштабный турнир 20 октября представили Магомед Кадиев, президент клуба «Крепость», Александр Гурьянов, президент компании GFC и Абдулманап Нурмагомедов, почетный президент лиги GFC и отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В своей речи Абдулманап Магомедович поделился планами собрать на курорте молодых тренеров и отметил, что Сочи – это лучшая на сегодняшний день площадка в России для подготовки юных спортсменов.

Новая арена возведена по голландской технологии с применением современных материалов, что делает площадку мобильно-трансформируемой под любые форматы: концерты, бои, конференции, выставки, дискотеки и др. «Еще весной мы провели переговоры с нашим основным партнером – игорной зоной “Красная Поляна”. Договорились, что они предоставляют нам участок и помогают организовать предстоящие мероприятия. Мы, со своей стороны, создаем арену для спортивно-зрелищных мероприятий "под ключ" и управляем ею. Работая над проектом, мы ориентируемся на опыт таких топовых мест, как, например, Лас-Вегас. Наше главное желание – привозить в Сочи туристов с высоким доходом, в том числе и иностранных», – подчеркнула президент холдинга Асиет Жукова.

18 октября на сцене выступил известный певец с уникальным голосом – Димаш Кудайберген. За час до концерта состоялось торжественное открытие площадки. Примечателен тот факт, что на концерт прилетели гости со всего мира. Такой же ажиотаж сохранился и на протяжении последующих двух дней, во время проведения турниров по MMA. Всего за одну ночь зал вместимостью в 2500 мест перестроился в бойцовский ринг.

Строительство WOW ARENA – это часть большого проекта холдинга, направленного на повышение привлекательности Сочи для иностранных туристов. Из более 10 млн. долларов инвестиций, направленных на популяризацию города-курорта среди иностранных туристов, 5 млн. – вложения в создание WOW ARENA. WOW ARENA способна единовременно вместить от 2,3 тыс. до почти 5 тыс. человек в формате фестиваля.

Перспективы WOW ARENA как многофункциональной площадки, способной подстраиваться под любые мероприятия, очевидны. В дальнейшем здесь планируется проводить концертные и культурные мероприятия, спортивные соревнования, конференции, семинары и тимбилдинги, и, конечно же, культурно- и физически-развивающие активности для детей. Уже сейчас в планах учредителей WOW ARENA организация детских боксерских соревнований, которые способствовали бы воспитанию крепкого и здорового молодого поколения.