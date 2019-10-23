Mitsubishi представила гибридный багги Mi-Tech

Mitsubishi Mi-Tech Concept. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Mi-Tech Concept. Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Mi-Tech Concept. Фото: Mitsubishi

Концепт-кар, выполненный в голубом цвете с медными акцентами, отличается агрессивным дизайном кузова с отсутствующими дверями и крышей. В салоне предусмотрены только несколько кнопок и селектор управления силовой установкой, а компактную цифровую панель приборов дополняет экран, роль которого играет лобовое стекло, на который выводит вся информация о машине и маршруте.

Mitsubishi Mi-Tech оснащен полным приводом Quad Motor с двумя двигателями Motor AYC, который за счет четырех электромоторов позволит гибко варьировать количество подаваемой на каждое колесо тяги. Вместе с электромоторами машина получила газотурбинный двигатель, который выступает в роли генератора для зарядки батарей и при необходимости может подключаться для привода колес. Проходимость улучшает возможность вращения колес одного борта в противоположную сторону относительно колес другого борта.

Для машины предложен комплекс систем активной безопасности Mi-Pilot, который обладает возможностью передавать человеку информацию с помощью систем дополненной реальности, а также может помогать в управлении машиной не только на асфальте, но и на бездорожье.