Экс-директор колледжа из Оренбурга осуждена за эксплуатацию подчиненных на ремонте своего дома

Оренбургский областной суд признал законным приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-директора Оренбургского государственного экономического колледжа-интерната бухгалтеров. Ранее женщина была осуждена за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286) и мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд приговорил ее штрафу на сумму 500 тыс. руб.

В суде выяснилось, что женщина с 2008 по 2017 годы задействовала отдельных сотрудников колледжа в выполнении хозяйственных и ремонтных работ в квартире и доме ее дочери, а также в принадлежащих ей нежилых помещениях. В работе задействовали уборщиц, мойщиц посуды, медсестру, повара, сотрудника по обслуживанию здания колледжа, санитарку, лаборантов, специалиста по охране труда и водителя.

Сотрудники колледжа под угрозой увольнения сажали, пропалывали, поливали насаждения, а также собирали и консервировали урожай, убирали квартиры и ремонтировали помещения. Кроме того, экс-директриса учебного заведения девять лет ежемесячно незаконно собирала с подчиненных от 2 до 5 тыс. руб., которые начислялись им как доплаты за увеличенный объем работы. Таким образом осужденная получила свыше 1,3 млн руб.

Также в марте – апреле 2017 года экс-директор колледжа присвоила 19 тыс. руб., которые передали ей четыре должностных лица учебного заведения как вознаграждение контролирующим органам.

Георгий Портнов