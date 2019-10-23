Расходы на здравоохранение жителей Саратовской области названы «критически низкими»

Саратовскую область поставили на 11 место из 14-ти в рейтинге регионов Приволжского федерального округа по качеству здравоохранения. Соответствующее исследование подготовили «Новые известия». Область получила один поощрительный балл и семь штрафных.

В частности, субъект РФ оказался одним из пяти «самых скупых» регионов ПФО по объему финансирования медицина на душу населения. В Саратове на эти цели, согласно исследованию, идет 2,4 тыс. руб. в расчете на одного человека. Расходы до 3 тыс. руб. авторы исследования оценивают, как «критически низкие». Также Саратовская область была названа среди «самых смертоносных» регионов - 15 умерших на 1 тыс. жителей).

Поощрительный балл область получила за исполнение «майских указов» президента в части увеличения заработной платы врачам – в регионе, по данным исследования, она составляет 1,84 к средней зарплате.

Марина Ковалева