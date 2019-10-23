В Краснодаре рекламировали продажу квартир в несуществующем жилом комплексе

Прокуратур Западного округа кубанской столицы пресекла факт продажи квартир в несуществующем жилом комплексе. Так, по данным ведомства, в интернете на двух сайтах была размещена информация о строительстве компанией «Кристал-Комфорт» 24-этажного монолитно-кирпичного многоквартирного жилого дома бизнес-класса под названием ЖК «Акварель». Высотка якобы строилась в Краснодаре на земельном участке по улице Минской, 122/Л. В рекламе содержались сведения о продаже квартир в названном жилищном комплексе с возможностью рассрочки и ипотеки.

Сотрудники прокуратуры выехали по указанному адресу, но признаков строительства жилого дома, в том числе наличие котлована, не обнаружили. В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Краснодара также сообщили, что разрешение на строительство на данном участке не выдавалось. По информации краевого департамента по надзору в строительной сфере, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ по указанному объекту также не выдавались.

Надзорное ведомство обратились с иском в Советский районный суд Краснодара, который вынес решение ограничить доступ к указанным сайтам с рекламой несуществующего жилого комплекса. Кроме того, Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил иск прокуратуры округа о запрете ООО «Кристалл-Комфорт» привлекать денежные средства граждан и юридических лиц для строительства многоквартирного дома на указанном земельном участке.

Дмитрий Михеенко