Строительство высокоскоростной магистрали Петербург — Нижний Новгород обойдется в 2,3 млрд рублей

В ОАО РЖД назвали стоимость реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Нижний Новгород. По данным «Ъ», общая стоимость проекта составит 2,29 трлн руб.

При этом РЖД рассчитывает на получение гранта в размере 600 млрд рублей.

Большая часть суммы — 1,59 трлн руб. предполагается потратить на создание участка линии Петербург—Москва. Его протяженность составит 659 км. Еще 530 млрд руб. будут направлены на строительства линии протяженностью 421 км от столицы до Нижнего Новгорода. Из суммарных затрат 1,695 трлн руб. составят внебюджетные инвестиции, в основном — инвестпрограмма ОАО РЖД. Предполагается, что в год пассажиропоток только на участке Петербург — Москва составит 30,6 млн человек.

Запустить петербургский участок планируется к концу 2026 года. Линию от Нижнего Новгорода до Москвы построят на два года раньше.

Подробнее — в материале «Ъ» «Путебюджетствие из Петербурга в Москву».