Депутаты Ростова предложили увеличить допустимую этажность школ

В Ростове планируют изменить действующие нормативы градостроительного проектирования: депутаты предлагают увеличить допустимую этажность новых школ, чтобы они могли вмещать больше учеников. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

Сейчас в Ростове действует норматив 106 школьных мест на тысячу жителей. Но, как отмечают депутаты Гордумы, построить много маленьких школ в городе невозможно из-за отсутствия участков для строительства социальной инфраструктуры. Поэтому предлагается изменить ограничения этажности и строить многоэтажные школы, которые смогут вместить в себя как можно больше учеников. Это необходимо для выполнения задач нацпроекта: так, к 2025 году все школы должны избавиться от второй смены. Власти Ростова подсчитали, что для этого надо построить 22 новые школы. При этом где именно их будут строить, пока неясно — подготовлен только один участок, 18 участков еще не переданы в муниципальную собственность, три участка не найдены.

Кристина Федичкина