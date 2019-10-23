Власти Перми предлагают запретить жилую застройку возле «Трудовых резервов»

Сегодня члены городской комиссии по землепользованию и застройке рассмотрели заявление департамента градостроительства и архитектуры о смене зонирования на участке по ул. Уинской, 2б, возле стадиона «Трудовые резервы». Департамент предложил установить на территории под недостроенным зданием зону оптовой торговли и открытых рынков. Новое зонирование не позволит собственнику этого участка — компании СЗ «Альфа-Инвест» — возвести на нем высотку, как планировалось.

Как пояснили на заседании комиссии, в департамент градостроительства и архитектуры (ДГА) поступило предписание краевого министерства по управлению градостроительной деятельностью о нарушениях законодательства о градостроительной деятельности в отношении участка по ул. Уинской, 2б. По словам представителя ДГА, в 2013 году решением Пермской гордумы установили зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Однако сейчас нужно привести существующее зонирование в соответствие с функциональной общественно-деловой зоной (ТСП-ОД), установленной на этом участке по генплану Перми. Зона оптовой торговли и открытых рынков Ц-5, которую планируется установить на ул. Уинской, 2б, не предусматривает размещение жилья на земельном участке.

Члены комиссии по землепользованию рекомендовали направить проект на публичные слушания, на которых планируемые изменения смогут обсудить жители и собственник участка.

Напомним, почти десять лет назад на участке по ул. Уинской, 2б, планировалось возвести 21-этажный офисный центр площадью 24,8 тыс. кв. м. На территории началось строительство, однако проект не закончили, и сейчас там стоит незавершенное здание. Новый собственник участка — ООО СЗ «Альфа-Инвест» — планирует реконструировать незавершенный объект, возведя там 15-этажный жилой дом. При этом у девелопера уже сейчас есть проблемы с реализацией проекта. Городские власти отказываются выдавать компании разрешение на строительство из-за превышения предельной высоты зданий на этом участке.