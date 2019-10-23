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«Красное Сормово» спустит на воду седьмой за год сухогруз проекта RSD59

ПАО «Завод “Красное Сормово”» спустит на воду последний в этом году сухогруз проекта RSD59 «Александр Соколов». Судно стало третьим по счету в серии из 11 сухогрузов, которые предприятие строит по заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), и седьмым сухогрузом, спущенным на «Красном Сормове» за год. Как сообщает пресс-служба компании, церемония спуска состоится 25 октября в 11:00.

Напомним, контракт на строительство 11 сухогрузов был подписан в начале 2019 года. Его стоимость составила 10,4 млрд руб. Завершить серию планируется к 2022 году. Первый сухогруз из этой серии спустили на воду в августе, второй – в сентябре. Оба судна уже эксплуатируются заказчиком.

Анастасия Еремина


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