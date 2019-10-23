В Новосибирске птицефабрика оштрафована за выдачу зарплаты продукцией

Руководство ЗАО «Коченевская птицефабрика» в Новосибирской области оштрафовали за выдачу работникам части зарплаты в натуральной форме. Как сообщает областная прокуратура, 27 работников птицефабрики получали более 50% зарплаты продукцией. При этом, Трудовой кодекс РФ допускает, что по заявлению сотрудника работодатель может выплачивать до 20% зарплаты в таком виде.

Прокуратура Коченевского района потребовала устранить нарушения, а также добилась возбуждения административных дел в отношении юрлица и директора по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. «Устранение вскрытых нарушений взято в прокуратуре на контроль»,— говорится в релизе прокуратуры. Виновные лица оштрафованы на сумму 47 тыс. руб.

Илья Николаев