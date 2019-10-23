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Пермская IT-компания стала резидентом «Сколково»

Пермская IT-компания TechCon, разрабатывающая платформы комплексного исследования жилых домов, стала резидентом «Сколково». Как сообщает краевое Минсвязи и информационного развития, это уже 14 региональная компания, представленная в федеральном инновационном центре.

Компания TechCon разработала облачный сервис автоматизации технического обследования зданий, уменьшающий время и стоимость работ.

«Получение статуса резидента “Сколково” позволит привлечь дополнительную экспертную поддержку со стороны других участников кластера энергоэффективных технологий фонда. Присвоенный нам статус свидетельствует также о том, что комплексное обследование жилых зданий – насущный вопрос для нашей страны и решать его нужно, используя передовые ИТ-разработки», – заявил представитель компании TechCon.

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