Средний размер взятки на Кубани составил 540 тысяч рублей

За девять месяцев текущего года в Краснодарском крае было зарегистрировано 952 преступления коррупционной направленности. Это на 29,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как прозвучало на межведомственной рабочей группе по борьбе с коррупционной преступностью, которая состоялась накануне в краевой прокуратуре, количество взяток в регионе выросло на 28 % и составило 352 преступления. Зафиксирован 41 факт получения взяток должностными лицами органов власти в крупном и особо крупном размерах. Средний размер взятки составил 540 тыс. руб.

Также органами правопорядка региона зафиксировано 187 хищений бюджетных средств, 83 преступления в сферах оказания государственных услуг, а также осуществления контрольных и разрешительных процедур, 38 противоправных деяния в сфере оборота земель, 16 - в сфере ЖКХ.

На досудебной стадии уголовного судопроизводства наложен арест на имущество лиц, совершивших акты коррупции, стоимостью более 628 млн руб.

Дмитрий Михеенко