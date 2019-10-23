Жители Петербурга создали петицию за сохранение маршрутных автобусов

Жители Петербурга создали петицию в защиту маршрутных автобусов в городе. Свои подписи в поддержку маршруток оставили более двух тысяч человек.

Петиция адресована комитету по транспорту Смольного. В ней говорится, что после 1 июля 2020 года, с отменой маршруток, горожан ожидает «увеличение сроков ожидания транспорта, "селедки в бочке", увеличение длительности поездки, исчезновение привычных маршрутов». Авторы петиции требуют сохранить маршрутную сеть в Петербурге и «включить маршрутки в городскую транспортную сеть».

Напомним, что реформа наземного транспорта должна пройти в Петербурге в середине 2020 года. Она предполагает переход на новую модель управления коммерческими перевозчиками в городе. В ноябре 2019 года Смольный разыграет аукционы на маршруты, в них будут заложены требования к транспортным компаниям. Всю выручку за оплату проезда будет получать город и оплачивать перевозчикам километры транспортной работы.