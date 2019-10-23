Ульяновская область занимает второе место в ПФО по вводу жилья на душу населения

Ульяновская область занимает второе место в ПФО по вводу в действие жилья из расчета на душу населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Морозова.

В январе-сентябре 2019 года на территории Ульяновской области построено 615 тыс. кв. м жилья, что на 38 тыс. кв. м больше планируемого показателя. До конца года в регионе собираются ввести в эксплуатацию еще около 500 тыс. кв. м жилья.

В региональном правительстве также сообщили о намерении сделать инвестиционную программу для молодых специалистов по важным отраслям.

Андрей Сазонов