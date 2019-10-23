В Лабинске водитель больше 100 раз нарушил правила дорожного движения

Судебные приставы Лабинского городского отдела УФССП по краю взыскали 159,3 тыс. руб. со злостного неплательщика штрафов ГИБДД. При этом непосредственно штрафы составили 60,8 тыс. руб., остальная сумма – исполнительский сбор.
Как сообщили в ведомстве, автомобиль жителя Лабинска попал в объективы камер дорожной видеофиксации 101 раз. Тем не менее, водитель не оплатил штрафы в течение 60 дней, после чего материалы о взыскании неоплаченных штрафов были направлены в службу судебных приставов.
Судебный пристав-исполнитель выявила и арестовала принадлежащий мужчине автомобиль Chevrolet Lanos стоимостью 40 тыс. руб., а также вынесла постановление о временном запрете на управление транспортными средствами, после чего нарушитель оплатил штрафы.