Производство молока в Удмуртии выросло на 6,7%

В Удмуртии за девять месяцев 2019 года произведено 573,4 тыс. т молока, что 6,7% больше показателей того же периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Товарность составила 91%. Объемы реализации товарного молока составили 522,1 тыс. т против 478,4 тыс. т в январе-сентябре 2018 года.

«При этом стремительную динамику развития показывают фермерские хозяйства – их темп прироста валового надоя молока равен 14%, у сельхозорганизаций всего 6,7%. Малые производители дают хороший прирост и по реализации молока – 19%. На 5% выросло и поголовье коров, содержащихся в КФХ»,– отметили в ведомстве.

Среди районов лидeром в молочном животноводстве остается Вавожский – здесь по итогам девяти месяцев произведено 50,9 тыс. т молока. В тройку лучших районов также входят Шарканский – 48,4 тыс. т и Можгинский – 40,4 тыс. т.

Средняя закупочная цена на молоко-сырье в Удмуртии составляет 23,26 руб./кг без НДС, это выше уровня прошлого года на 1,20 руб./кг.