«В споре с государством простой человек бессилен»

Мосгорсуд отменил приговор по смертельной аварии у станции метро «Славянский бульвар». Водителя автобуса, который два года назад сбил четырех человек, перевели под домашний арест. Дорогомиловский суд Москвы в декабре прошлого года принял доводы обвинения о том, что Виктор Тихонов перепутал педали, в результате чего погибли люди. Но при этом суд фактически отказался отрабатывать версию технической неисправности автобуса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что этот процесс в очередной раз компрометирует российскую судебную систему.

Эта история произошла под Новый год, 25 декабря 2017-го. В память об этом практически у каждого входа в московское метро установлены бетонные блоки. Вскоре их замаскировали под скамейки. Пассажирский автобус потерял управление и влетел в подземный переход станции «Славянский бульвар». Погибли четыре человека, еще десять получили травмы. За рулем находился 58-летний Виктор Тихонов, водитель со стажем.

Он был арестован, и через год получил четыре года за несоблюдение правил дорожного движения и нарушение эксплуатации транспортного средства, что имело трагические последствия. Проще говоря, перепутал газ с тормозом. Такова основная версия следствия, поддержанная обвинением. Однако Тихонов заявил, что всему виной техническая неисправность, точнее, моторное масло попало во впускной тракт дизельного двигателя. Защита просила провести следственный эксперимент и техническую экспертизу, иными словами, разобрать мотор. Однако суд во всем этом отказал. Водитель Тихонов год отсидел под домашним арестом и еще десять месяцев в СИЗО. И только сейчас Мосгорсуд в апелляции согласился с доводами адвокатов и отменил приговор. Кроме отсутствия экспертизы защита указала на явно обвинительный уклон при вынесении приговора. Теперь будет новый суд. Хотя, как сейчас проводить экспертизу, непонятно: автобус стоит в Одинцово, накрытый пленкой. Сколько времени прошло — пойди, попробуй сейчас что-то выяснить. Защита считает, что именно поэтому подсудимого нужно оправдывать. Однако на этот счет есть большие сомнения.

Чем показательно это дело? Вроде бы политики никакой. Простой мужик в возрасте, реакция уже не та или устал, мало ли, с похмелья — со всеми бывает — перепутал педали. Закон суров —отвечай. Но, с другой стороны, всем же понятно: если доказать техническую неисправность, сразу возникают вопросы к состоянию автобусного парка и к тем товарищам, которые за все за это отвечают. Мы на чем вообще ездим? Это и репутация, и потенциальные судебные иски.

Проще списать все на водителя. Ничего, посидит — ему дали малый срок, можно было больше. Там еще в апелляции скостят. Выйдет в итоге по УДО. Немного пострадает — зато всем удобно.

Никаких скандалов и громких разоблачений. Есть же еще родственники погибших. МИ важно, чтобы виновный был наказан. Возможно, Тихонов и виноват, но так вы докажите, а не принимайте априори сторону обвинения. Дайте ему шанс.

В споре с государством простой человек бессилен. Да и не только с государством. Проще посадить, чем разбираться. Нет такой задачи — спасти невиновного, есть цель наказать. Ты никому не нужен. Вот главные выводы. Раз обвиняемый, значит, виноват. У нас следователи, прокуроры и судьи не ошибаются. Все это не является сенсацией. Но пример больно показательный. На скамье подсудимых ведь не хипстер, не сторонник Навального, не участник протестов, а простой водитель. Сколько таких по стране?