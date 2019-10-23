Прокуратура проверит работу Nestle в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области организовала проверку деятельности ООО «Нестле Россия» в Екатеринбурге. Об этом говорится в уведомлении ведомства, которое получил депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Ранее депутат направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить информацию о возможных нарушениях трудовых прав сотрудников компании по всей стране. Якобы их под давлением понуждают к увольнению, запирая в кабинетах и требуя подписать заявления. Господин Ветлужских не исключает, что подобные действия могут содержать признаки нарушения трудовых прав, а также попадают под действие ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В Екатеринбурге офис компании расположен в БЦ «Клевер парк».