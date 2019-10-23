«Молот-Прикамье» обыграл в овертайме новокузнецкий «Металлург»

Домашнюю серию из четырех матчей в рамках розыгрыша «ВХЛ — Кубок Шелкового пути» хоккеисты «Молота-Прикамье» завершили поединком с новокузнецкими металлургами. Как и в предыдущей встрече с участием пермского клуба, основного времени не хватило для выявления победителя. Гости первыми открыли счет во втором периоде, а «Молот» сравнял результат в третьей двадцатиминутке — 1:1. Гол — на счету Андрея Щербова.

Вновь команды вынуждены были играть овертайм, дополнительные пять минут до первого забитого гола. На этот раз удача улыбнулась хозяевам льда. Победную точку в матче поставил Андрей Белозеров.

Теперь пермской команде, которая продолжает оставаться в зоне попадания в плей-офф, предстоит выезд в Ижевск, а затем «Молот-Прикамье» вернется на родной лед.