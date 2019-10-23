Совфед поддержал предложение томичей ввести льготы для экспортеров дикоросов

Комитет Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал предложение Томской области по введению льгот для экспортеров продукции глубокой переработки из дикорастущего сырья. С предложением на заседании комитета выступил вице-губернатор региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

По данным пресс-службы администрации Томской области, члены комитета поддержали предложение «отменить напрочь лицензирование экспорта такой продукции», а также идею создания на федеральные деньги лесной селекционно-семеноводческий центр с ежегодным объемом выращивания 10-12 млн штук сеянцев сосны и кедра с закрытой корневой системой.

В прошлом году губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщал, что в регионе сосредоточена четверть сибирских запасов кедрового ореха, две трети — клюквы, почти половина лесных грибов и шестая часть всей сибирской черники. «Продукцию из дикоросов мы поставляем по всей стране и в 27 стран мира. Это больше тысячи наименований, к которым мы каждый год добавляем еще по сто»,— говорил он. По его оценкам, в регионе объем этого рынка составляет 15 млрд руб. в год без ущерба для окружающей среды.

О развитие бизнеса по производству продуктов из дикоросов читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Сласть как надо в Китай»

Оксана Павлова