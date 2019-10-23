ММК участвует в инновационном форуме в Сколково

«ММК-Информсервис» (входит в Группу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») представляет свои разработки по электронному документообороту и программным роботам RPA на форуме «Открытые инновации -2019».



В инновационном центре «Сколково» проходит Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации – 2019», программа которого в этом году строится на пересечении трех элементов — технологий, экономики и человека.

В рамках форума ООО «ММК-Информсервис» представляет свои разработки по системе электронного документооборота «Атач» и программным роботам RPA, десятки которых разработаны силами Центра компетенций RPA и инноваций и уже успешно функционируют в Группе ПАО «ММК», и их количество постоянно растет.

В течение трех дней специалисты ООО «ММК-Информсервис» будут демонстрировать свои инновационные разработки. В форуме примет участие около 20 тысяч посетителей из 90 стран, в том числе – потенциальные заказчики, заинтересованные вывести систему документооборота на новый качественный уровень, а также внедрить программных роботов в практику.