Работорговца из Ростова не выпустили с Урала

Свердловский облсуд отказал в УДО участнику ОПС Александру Родионову, которые занимались продажей российских граждан в Абхазию. Сейчас он отбывает срок заключения в одной из колоний Серова за использование рабского труда (127.2 УК РФ), торговлю людьми (127.1 УК РФ) и участии в ОПС (ст.210 УК РФ).

По данным управления генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе, он был осужден в декабре 2014 года Шахтинским горсудом Ростовской области на 12 лет лишения свободы. Судом было установлено, что он входил в ОПС гражданина Абхазии Ардовазда Пилтакяна. Члены группировки искали на территории Ростовской области русских рабочих, которым предлагали высокооплачиваемую работу в Абхазии. Тех, кто соглашался на работу, переправляли в Абхазию. В Абхазии у потерпевших отбирали российские паспорта и избивали. Сломав волю потерпевших, их заставляли бесплатно участвовать в работе строительных бригад. Всего следствию удалось доказать 10 эпизодов похищений.

Игорь Лесовских