Возбуждено дело по факту гибели 11-летней девочки в бассейне «Олимпия»

СУ СКР краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки во время тренировки в плавательном бассейне «Олимпия».

11-летняя девочка погибла вчера во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия». Как сообщает пресс-служба СУ СКР, на место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, во главе с руководителем следственного отдела по Индустриальному району, усиленная опытными и квалифицированными следователями-криминалистами.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер наблюдения. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством СУ СКР.