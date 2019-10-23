В Алтайском крае продано имущество «Павловской птицефабрики»

Имущественный комплекс банкротящейся «Павловский птицефабрики» в Алтайском крае продан за 128,2 млн руб. при начальной цене торгов в 284,8 млн руб. В состав лота вошло незалоговое имущество и активы, находящиеся в залоге у Россельхозбанка: земельные участки в селе Павловск, птичники, ветлаборатории, птицеводческое оборудование, техника и др.

Покупателем стало производственная фирма ООО «Ас-агро», занимающееся переработкой подсолнечника, рапса, льна и других масличных культур в Алтайском крае. Компания ведет свою деятельность с 2008 года, ей владеют в равных долях Антон Алымов и Сергей Молоков.

ЗАО «Павловская птицефабрика» создано в 1994 году. Конкурсное производство на предприятии, которое входило в состав агрохолдинга «Изумрудная страна», было ведено в июле 2015 года. На тот момент кредиторская задолженность компании составляла 24,16 млн руб.

Оксана Павлова