Сбербанк и ГК «Стрижи» ввели в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Солнечные часы»

Фото: пресс-службы Сбербанка

· ЖК «Солнечные часы» — первый проект за Уралом, реализованный по новому законодательству в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу.

· Во вторую очередь «Солнечных часов» входят два кирпичных дома: пятиэтажный на 15 квартир и десятиэтажный на 118.

Сбербанк и группа компаний «Стрижи» ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса «Солнечные часы». Проект застройщика стал первым за Уралом, реализованным в полном соответствии с изменениями в ФЗ-214 — в рамках проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Договор проектного финансирования был подписан между Сибирским банком ПАО «Сбербанк» и ООО «Экострой», входящим в ГК «Стрижи».

Вторая очередь нового жилого комплекса включает два кирпичных дома: пятиэтажный на 15 квартир и десятиэтажный на 118.

Согласно изменениям в ФЗ-214, вступившим в силу с 1 июля 2019 года, большинство застройщиков лишились возможности напрямую привлекать средства дольщиков, им приходится переходить на проектное финансирование и расчеты через специальные счета эскроу. Это счета условного депонирования, на которых средства заморожены до окончания строительства. В этом случае риски дольщиков отсутствуют: если по каким-то причинам строительство остановится, банк вернет деньги покупателям.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»:

«Группа компаний „Стрижи“ была одной из первых, кто перешел на новый формат работы — с проектным финансированием строительства и использованием счетов эскроу. Жилой комплекс „Солнечные часы“ возводится в полном соответствии со всеми переменами в законодательстве, благодаря которым темпы строительства совершенно не зависят от темпов продаж. И, как показал пример „Стрижей“, сроки строительства сокращаются до 7–9 месяцев при сохранении качества работ!»

Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»:

«Мы были первым проектом, решением Сбербанка получившим проектное финансирование со счетами эскроу. Год прошел. Реализовав этот проект, мы получили новый опыт, уникальные компетенции и взаимопонимание между структурами, которого раньше никогда не было. Именно это взаимопонимание является сверхценным результатом проекта».

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