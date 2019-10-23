Пермская УК требует привлечь к ответственности Минобороны за банкротство оборонного завода

ООО УК «Экском» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием о привлечении к субсидиарной ответственности Минобороны РФ. Привлечения оборонного ведомства компания добивается в рамках дела о банкротстве оборонного АО «39 Арсенал». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 28 октября.

УК «Экском» занимается управлением многоквартирными домами. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества по итогам 2018 года составляет 26,9 млн руб.

АО «39 арсенал» занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. 99,9% акций предприятия принадлежат структуре Минобороны АО «Ремвооружение». Финансовые показатели не разглашаются. В 2014 году, когда АО последний раз раскрыло отчетность, чистый убыток его составил 49 млн руб. В процедуру банкротства предприятие вступило в прошлом году.

Округленная рыночная стоимость объектов АО составляет 151,353 млн руб., из них 148,125 млн руб. — стоимость недвижимого имущества по ул. Чернышевского, 41 в Перми.