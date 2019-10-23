В Сибири с начала года выросло число «проблемных» домов

С начала года в Сибири увеличилось число «проблемных» домов. Количество таких объектов выросло на 34, сообщает Сибирский окружной информационный центр. По данным на 1 октября таких домов насчитывается уже 172. На совещании по вопросам решения проблем обманутых дольщиков полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что в этом году в регионах Сибири в правах восстановлено только 700 человек, семь домов исключено из списка проблемных. В соответствии с утверждёнными дорожными картами до конца года должен быть достроен 21 проблемный многоквартирный дом. При этом, как было отмечено на совещании, в половине регионов – Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, работы не выполняются в установленные сроки. «По отдельным объектам время завершения строительства и восстановления прав граждан неоднократно переносится», - говорится в сообщении информационного центра.

На территории Сибирского федерального округа с привлечением денежных средств граждан ведётся строительство более 1,2 тыс. жилых домов. Планируется, что более 72% объектов будут достраиваться по старым правилам привлечения денежных средств

граждан. Строительство остальных предполагается с использованием эскроу-счетов. В то же время, установлены факты отказов банков в предоставлении финансирования строительным компаниям из-за несоответствия проектов застройщиков требованиям кредитных организаций, сообщает ОИЦ. Есть риски появления новых «проблемных» объектов.

«Высшим должностным лицам регионов необходимо проработать этот

вопрос и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить приостановки

строительства жилых объектов. По каждому из них должна быть ясность по

срокам выполнения работ и механизмам финансирования», – сказал

полномочный представитель.

Оксана Павлова