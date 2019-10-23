В Сибири выросло число «проблемных» домов

С начала года в Сибири увеличилось число «проблемных» домов. Количество таких объектов выросло на 34, сообщает Сибирский окружной информационный центр. По данным на 1 октября, таких домов насчитывается уже 172.

На совещании по вопросам решения проблем обманутых дольщиков полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сказал, что в этом году в регионах округа в правах восстановлено только 700 человек, семь домов исключено из списка проблемных.

В соответствии с утвержденными дорожными картами до конца года должен быть достроен 21 проблемный многоквартирный дом. При этом, как было отмечено на совещании, в половине регионов — в Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях — работы не выполняются в установленные сроки. «По отдельным объектам время завершения строительства и восстановления прав граждан неоднократно переносится»,— говорится в сообщении информационного центра.

На территории Сибирского федерального округа с привлечением денежных средств граждан ведется строительство более 1,2 тыс. жилых домов. Планируется, что более 72% объектов будут достраиваться по старым правилам привлечения денежных средств граждан. Строительство остальных предполагается с использованием эскроу-счетов. В то же время, установлены факты отказов банков в предоставлении финансирования строительным компаниям из-за несоответствия проектов застройщиков требованиям кредитных организаций, сообщает полпредство. Есть риски появления новых «проблемных» объектов.

«Высшим должностным лицам регионов необходимо проработать этот вопрос и принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить приостановки строительства жилых объектов. По каждому из них должна быть ясность по срокам выполнения работ и механизмам финансирования»,— сказал полномочный представитель.

Оксана Павлова