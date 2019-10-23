Заявления о банкротстве «Треста №14» намерены подать еще два кредитора

В дело о банкротстве ПАО «Строительно-монтажный трест №14» намерены вступить еще два кредитора: ОАО «МРСК Урала» и индивидуальный предприниматель Никита Березовский. Об этом „Ъ-Прикамье“ стало известно из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Заявление ИП Никиты Березовского поступило в суд 19 сентября. Согласно иску, задолженность Треста №14 перед господином Березовским составляет 145 тыс. руб. Однако арбитраж оставил заявление без движения. Отметим, что требовать банкротства кредитора заявитель может в случае, если сумма задолженности не менее 300 тыс. руб.

Исковое заявление «МРСК Урала» в краевой арбитражный суд еще не поступило.

Согласно kartoteka.ru, предприниматель Никита Березовский оказывает услуги в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Господин Березовский возглавляет «Учебный кадровый центр „Авиа“», является соучредителем ООО РКЦ «Качество жизни» (денежное посредничество) и ООО УК «Качество жизни» (управлением недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе).

Напомним, исковое заявление о банкротстве «СМТ №14» ФНС Свердловского района Перми подала в мае. Сумма требований 218 млн руб. Позже ФНС уточнила свои требования до 181 млн руб. Стороны намереваются пойти на мировую. Компания выпустит допэмиссию акций на 181 млн руб., ценные бумаги в качестве обеспечения мирового соглашения передадут кредитору. Для погашения долга Трест №14 планирует также достроить три объекта и распродать непрофильные активы.