Экс-начальник отдела центра противодействия экстремизму обвиняется в экономических преступлениях

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю. Как сообщает сайт ведомства, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба без признаков хищения). По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, выступая посредником при решении финансового спора между бывшими партнерами по бизнесу, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства одного из них в сумме 1 млн руб. и причинил имущественный ущерб второму. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю, ими же осуществлялось оперативное сопровождение расследования уголовного дела. Из органов внутренних дел обвиняемый был уволен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения обвиняемому его копии будет направлено в суд для рассмотрения по существу.