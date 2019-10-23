Эксперты рассказали о новом способе кражи денег у клиентов банков через смартфон

Хакеры используют новый способ вывода средств у клиентов банков — через установку программы удаленного доступа на смартфон, рассказал «РИА Новости» Илья Сачков, гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. «Среднемесячная сумма ущерба по данному типу мошенничества для крупного банка может составлять от 6 млн до 10 млн руб.»,— заявил он.

«В течение полугода ежемесячно системой Secure Bank в среднем фиксируется более тысячи попыток вывода денежных средств со счетов физических лиц с помощью схемы с программой для удаленного доступа»,— сообщил господин Сачков.

Ранее Банк России зафиксировал резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков. В подавляющем большинстве случаев они происходят через подменные телефонные номера с использованием социальной инженерии.

Тем временем Росбанк привлек сторонних экспертов для выявления источника информации, приведшей к всплеску мошеннических звонков клиентам банка. Собеседники “Ъ” в правоохранительных органах указывают, что полнота используемых в атаках сведений побудила банк искать возможную утечку информации.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Росбанк ищет утечку».