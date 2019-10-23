Nike сменит главу в 2020 году

Американская компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде, меняет своего руководителя. Джон Донахои сменит Марка Паркера на посту президента и главного исполнительного директора 13 января. Господин Паркер продолжит работу в должности главы совета директоров компании.

Сейчас господин Донахои является президентом и главным исполнительным директором ServiceNow, а также членом совета директоров Nike. Марк Паркер заявил, что целью предстоящих изменений является возможность использовать технологии для увлечения производительности компании.

Информация о смене руководства значительно не повлияла на акции Nike — их цена оставалась в пределах $95,65, сообщает AFP.