Подполковника освободили от взятки

В Казани завершился громкий процесс по делу о посредничестве взятке, в котором обвинялись два высокопоставленных полицейских. Бывшего начальника ОП «Вишневский» Рифата Садыкова, который получил от подозреваемого 1,2 млн руб., приговорили к условному сроку. Другой подсудимый — первый заместитель начальника отдела по борьбе с групповой преступностью (ОБГП) УМВД России по Казани Рустем Гарипов — был оправдан и получил право на реабилитацию. Прокуратура Татарстана просила для обоих заключения в колонии строгого режима. Надзорный орган пока не принял решения об обжаловании приговора.



Вчера Вахитовский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику казанского отдела полиции «Вишневский» Рифату Садыкову. Он был признан виновным по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и по ч. 4 ст. 291. 1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно. Также Рифат Садыков не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, дело против полковника Садыкова было возбуждено летом 2017 года в связи с получением взятки от подозреваемого Айдара Максютова. На тот момент Рифат Садыков уже не руководил ОП «Вишневский», а находился в распоряжении кадров МВД. Следствие полагало, что господину Максютову обещали «содействовать в освобождении его от уголовного преследования», если он заплатит 1,2 млн руб. Однако тот обратился в УФСБ по республике. 13 июня под наблюдением оперативников Айдар Максютов передал полковнику Садыкову оговоренную сумму, после чего тот был задержан.

Рифат Садыков согласился сотрудничать с УФСБ. По версии, которую озвучивало следствие, деньги должны были быть переданы первому заместителю начальника ОБГП УМВД РФ по Казани подполковнику Рустему Гарипову, а в дальнейшем «неустановленным должностным лицам МВД, которые, используя свое служебное положение, должны были содействовать в освобождении» Айдара Максютова. Рифат Садыков договорился встретиться с подполковником Гариповым, который после также был задержан сотрудниками ФСБ.

В отличие от полковника Садыкова, второй полицейский заявил, что не причастен к преступлению. «Я никому не звонил, он (полковник Садыков.— “Ъ”) сам мне названивал. Спрашивал за своего близкого друга Айдара. Говорил, можно я к тебе приеду»,— утверждал подполковник Гарипов в суде при назначении ему домашнего ареста в 2017 году. По словам Рустема Гарипова, он отказался брать деньги. Тем не менее он также стал обвиняемым по этому делу.

Вчера судья Юрий Арсенюк принял решение оправдать Рустема Гарипова «в связи с непричастностью подсудимого к совершению преступления». Суд также признал его право на реабилитацию. Господин Гарипов сможет продолжить работу в МВД. В суде была озвучена лишь резолютивная часть решения. Сам процесс проходил в закрытом режиме.

Отметим, что прокуратура просила для обоих подсудимых по пять лет колонии строгого режима. Надзорный орган примет решение об обжаловании приговора после его изучения, сообщил “Ъ” старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Кирилл Антонов