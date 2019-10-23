С «Единой Россией» продолжают бороться после выборов

В Верховный суд Татарстана поступил иск кандидата КПРФ Альмира Алеева, который не согласился со своим проигрышем единороссу Фанису Нурмухаметову, прошедшему в новый состав Госсовета республики. Коммунист заявляет, что на избирательных участках были допущены нарушения, которые «не позволяют выявить действительную волю избирателей». Он требует отменить итоги выборов в Азинском одномандатном округе в Казани. Эксперты полагают, что добиться пересмотра выборов будет непросто, «таких прецедентов в Татарстане еще не было».



Кандидат КПРФ в депутаты Госсовета Татарстана по Азинскому одномандатному округу Альмир Алеев обратился с исковым заявлением (копия есть у “Ъ”) в Верховный суд республики. Коммунист требует отменить решение ТИК Советского района Казани, согласно которому он проиграл в округе кандидату «Единой России» Фанису Нурмухаметову.

Напомним, выборы в Госсовет прошли 8 сентября. По их итогам «Единая Россия» получила 72,4% голосов и провела по партийному списку 44 своих представителя. Также единороссы и близкие к ним самовыдвиженцы прошли в 47 из 50 одномандатных округах. А в трех округах, где не было кандидата от власти, победили по одному представителю «Справедливой России», ЛДПР и Партии роста. КПРФ получила 10,7% и по партсписку провела шесть депутатов. Однако, по информации ЦИК Татарстана, никто из коммунистов в одномандатных округах победу не одержал.

Согласно данным государственной автоматизированной системы «Выборы», Альмир Алеев в Азинском округе уступил единороссу, получив вдвое меньше голосов. Фанис Нурмухаметов набрал почти 12 тыс. голосов (54,3%), а господин Алеев — 5,23 тыс. (23,7%). В то же время на двух участках коммунист официально победил единоросса. На УИК №411 коммунист получил 33,3%, на УИК №415 — 33,1%. Господин Нурмухаметов набрал 25,8% и 21,5% соответственно. При этом на участке №415 единоросс также уступил кандидату от ЛДПР Владимиру Сурчилову.

Результаты на этих двух участках коммунист не ставит под сомнение. Однако на остальных 22 участках округа, сказано в иске, «грубо нарушались требования» федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан». В частности, на этих участках «нарушался порядок голосования и установления итогов голосования», «осуществлялось воспрепятствование наблюдению за проведением голосования и подсчета голосов избирателей», были выявлены «другие нарушения законодательства РФ», которые «не позволяют выявить действительную волю избирателей», говорится в исковом заявлении.

Кроме того, как считает кандидат, ТИК Советского района нарушил «порядок обработки итогов голосования в нижестоящих участковых избирательных комиссиях». В частности, как сказано в иске, до установления итогов выборов комиссия «не рассмотрела все жалобы, поступившие в комиссию в период проведения голосования, подсчета голосов». По словам Альмира Алеева, все нарушения фиксировали представители КПРФ и кандидата. Доказательства он планирует представить в суде.

В рамках своего заявления кандидат также затребовал копии протоколов и списки избирателей 22 участков округа. Он попросил вызвать в суд в качестве свидетелей всех членов этих комиссий и ТИК Советского района. «Я считаю, что победил в округе. Мне нравится так думать»,— заявил господин Алеев вчера “Ъ”.

Это не первый иск представителей КПРФ по итогам парламентских выборов в республике. Ранее с заявлением в Советский райсуд Казани обратился кандидат коммунистов в Пионерском округе Родион Ефремов. Он оспаривает итоги выборов лишь на 357-м участке Советского района Казани. По утверждению кандидата, его представители получили копии протоколов, где была зафиксирована победа господина Ефремова, однако, согласно данным ГАС «Выборы», его обошел единоросс Илья Вольфсон. На первом судебном заседании член ТИКа Советского района Алсу Валитова заявила, что представители господина Родионова получили копии «тренировочного протокола», который не является итоговым. Суд затребовал записи, сделанные веб-камерами в помещении территориальной комиссии.

Также итоги на отдельных участках в Казани и Бугульме оспаривают представители «Справедливой России». Судебные заседания пока отложены, сообщили “Ъ” вчера в татарстанском отделении партии.

Координатор движения «Голос» в Татарстане Михаил Тихонов полагает, что Альмиру Алееву будет не так просто отменить итоги выборов в округе. «Если суд удовлетворит иск, то необходимо будет проводить новые выборы, а такого прецедента в Татарстане еще не было»,— считает эксперт.

В пресс-службе ЦИК Татарстана “Ъ” сообщили, что не знают о поданном иске. Дозвониться до представителей территориальной комиссии “Ъ” вчера не удалось. Согласно картотеке Верховного суда республики, иск Альмира Алеева зарегистрирован, однако дата судебного заседания пока не назначена.

Кирилл Антонов