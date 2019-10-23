Бывший глава администрации губернатора занялся зарубежным проектом «Росатома»

Бывший депутат заксобрания Пермского края первого созыва, экс-глава администрации губернатора Алексей Фролов трудоустроился в структурах госкорпорации «Росатом». В одном из недавних пресс-релизов корпорации господин Фролов назван управляющим директором по GR и международному сотрудничеству АО «Аккую Нуклеар».

Эта компания ведет строительство атомной электростанция на южном побережье Турции. АЭС «Аккую» сооружается по российскому проекту, включающему в себя строительство и ввод в эксплуатацию четырёх энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Соглашение о строительстве станции было подписано в мае 2010 году, срок сдачи – 2023 год.

Напомним, в мае 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности замруководителя Россотрудничества Алексея Фролова. Господин Фролов в период с 2014 по 2015 года возглавлял администрацию губернатора Пермского края.

По данным «Ъ-Прикамье», господин Фролов получил должность в «Росатоме» еще в прошлом году – он стал советником гендиректора. Теперь занял новый пост и постоянно проживает в Турции.