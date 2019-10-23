Госслужащим дадут работу на дом

С нового года в Ульяновской области для ряда госслужащих будет введена возможность выполнять свою работу удаленно. В администрации губернатора отмечают, что использование современных цифровых технологий — веление времени, и это не только создаст комфортные условия для самих сотрудников, но и со временем обеспечит определенную экономию бюджетных средств. Чиновники воспринимают идею с интересом и уже есть желающие перейти на дистанционную работу. Эксперты называют такой переход для ряда должностей логичным, однако отмечают, что гораздо важнее было бы использовать современные технологии в проведении многочисленных совещаний, на которые сегодня уходят до 100% затрат времени руководителей и немалые финансовые расходы.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в соцсетях сообщил, что в регионе с 2020 года планируется «установить возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими». Этим правом, по его словам, смогут воспользоваться чиновники, замещающие ведущие, старшие и младшие должности гражданской службы. «Необходимость введения этого новшества для госслужащих диктует нам цифровизация нашего общества. Такой опыт работодатели уже успешно используют: например, многие сотрудники айти-компаний работают из дома»,— заявил господин Морозов, подчеркнув, что Ульяновская область станет одним из первых регионов, внедривших подобную практику.

Первым регионом, применившим новшество, оказалась Московская область — на прошлой неделе, в четверг, депутаты Московской облдумы приняли сразу в трех чтениях законопроект, предусматривающий возможность для ряда госслужащих региона исполнять рабочие обязанности дистанционно. Согласно документу, удаленная работа предусматривает определенное материально-техническое обеспечение, которое будет утверждаться губернатором, в то же время «дистанционщикам» отменяют ненормированный рабочий день, им не производится денежная компенсация в 1500 рублей на проезд по территории Москвы и Московской области.

«Мы уже давно рассматриваем возможность разрешения госслужащим выполнять свою работу удаленно»,— сказал „Ъ“ руководитель управления госслужбы и кадров администрации губернатора Александр Рябоконь. По его словам, «сейчас главное — проработать нормативно, чтоб было понятно всем, как и по каким принципам будет производиться оплата такой работы», а также подготовить перечень соответствующих должностей. В него, по словам господина Рябоконя, войдут спичрайтеры, аналитики, «но нельзя будет дистанционно исполнять свои обязанности тем, кто работает с персональными данными (для этого нужны защищенные каналы), или в сфере госуслуг». Как заметил господин Рябоконь, переход на удаленную работу, «скорей всего», будет возможен только при наличии желания самого госслужащего, «и желающие есть уже сейчас». Предполагается, что необходимые законодательные и нормативные акты будут разработаны и приняты до конца декабря, чтобы с нового года новый механизм уже заработал.

Руководитель государ­ствен­но-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский считает, что юридических препон для удаленной работы нет, «ни в одном законе не написано, что госслужащий обязан протирать брюки в своем кабинете». Он считает, что удаленная работа не только обеспечит комфорт тем, кто перейдет на нее, но и со временем даст некоторую экономию бюджетных средств в виде снижения затрат на электроэнергию, сокращения занимаемых чиновниками ­площадей.

Высокопоставленный чиновник в правительстве региона в беседе с „Ъ“, не пожелавший быть названным, заметил, что для технических сотрудников ведомства, «не связанных с необходимостью присутствовать на выездах и совещаниях», удаленная работа может быть удобна, «если обеспечить их техникой и безопасными линиями связи». «Но если уж говорить о внедрении современных технологий, то лучше бы сначала внедрить их в систему проведения совещаний, на которые сегодня у руководителей тратится до 100% времени. Вместо того, чтобы проводить совещания по три-четыре часа, да еще с выездами десятков чиновников за 200 километров, гораздо проще делать это в режиме видеоконференцсвязи с ограничением времени и числа участников. Тогда будет и экономия»,— сказал ­собеседник.

С ним согласен и завкафедрой экономического анализа и гос­управления УлГУ, доктор экономических наук Анатолий Лапин. «В целом отношение к нововведению положительное, и особых рисков я не вижу. Но года два назад я участвовал в совещаниях по обсуждению проектов управленческой реформы и внедрения новых технологий, в том числе — „Совещания 2.0“, и мне непонятно, почему теперь уже больше никто об этом не вспоминает. Не должны совещания подменять основную работу чиновников. Мы подсчитывали: в зависимости от численности, стоимость таких совещаний доходит до 50 тыс. руб., а с выездами — на порядок выше. Зачем все это в эпоху цифровизации?» — задается вопросом эксперт. По его словам, в Японии на совещание приглашаются только те чиновники, позиция которых неясна или конфликтна, «все остальные излагают свое мнение на одном листе и не приглашаются, потому что в этом нет необходимости», «за рубежом вообще такие огромные хуралы не собираются». Господин Лапин считает, что в определенных случаях такой инструмент как очные встречи важен — когда это касается необходимости проведения мозговых штурмов для решения конкретной сложной проблемы, в остальных случаях надо использовать весь широкий спектр цифровых технологий, позволяющих работать удаленно, экономя время и деньги.

Сергей Титов, Ульяновск