Эрмитаж откроет в Казанском кремле выставку работ Матисса, Пикассо и Шагала

В центре «Эрмитаж-Казань» на территории Казанского кремля 24 октября откроется выставка «Матисс. Пикассо. Шагал… Искусство Западной Европы 1910-х – 1940-х годов в собрании Эрмитажа».

Как сообщают организаторы, экспозицию составляют произведения живописи, скульптуры и графики, «созданные мастерами разных стран, разных поколений, разных политических жанров и художественных пристрастий». Также на ней будут представлены предметы, относящиеся к новому виду искусства, родившемуся только в прошлом столетии, – livre d'artiste (книга художника), образцы костюма в стиле ар-деко и киноафиши.

Выставка позиционируется как «первая попытка представить искусство Европы 1910-х – 1940-х годов на примере произведений из собрания Эрмитажа». Ее цель – «через произведения искусства осмыслить эпоху, остающуюся в тени авангарда и великой войны».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"