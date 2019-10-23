На долгострои пригласят варягов

Администрация Краснодарского края намерена привлечь для достройки проблемных жилых комплексов девелоперов из других регионов страны. Об этом заявил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. Конкретных соглашений пока нет, однако в данный момент власти ведут переговоры с рядом крупных девелоперов. Краснодарские застройщики говорят, что они не против такой конкуренции, однако напоминают, что прямой экономической выгоды от завершения долгостроев нет, зато трудностей очень много. Эксперты считают, что предложение администрации заинтересует компании, которые хотят зайти на кубанский рынок.



Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко заявил, что власти Кубани хотят привлечь крупных застройщиков из других регионов страны для завершения проблемных объектов долевого строительства. По его словам, этим компаниям уже направлены соответствующие предложения и ведутся переговоры по ряду объектов. «Застройщики из других регионов действительно активны, хотят зайти на рынок Краснодарского края. Рассматриваем предложения по примерно пяти-семи проблемным объектам»,- рассказал в интерью ТАСС господин Алексеенко. Он уточнил, что интерес проявили предприятия из разных регионов, «от Москвы и вплоть до Чеченской республики». А также назвал конкретную компанию из Ижевска — ЗАО ПФК «Зардон-Групп», с которой в данный момент обсуждается возможность достройки краснодарского ЖК «Жемчужина» и сочинской «Ямайки». Опрошенные „Ъ-Кубань“ эксперты краснодарского рынка недвижимости сказали, что ничего не знают об этой компании и ее планах относительно края. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее уставный капитал составляет 20 млн руб., чистый убыток по итогам 2018 года — 32 млн руб.

В числе причин, по которым компании из других регионов должны интересоваться кубанским рынком недвижимости, Андрей Алексеенко назвал большое количество людей, каждый год переезжающих на Кубань.

Краснодарские застройщики однозначно высказали свою позицию в отношении долгостроев в марте 2019 года, опубликовав открытое письмо жителям города. «В настоящее время строительные компании города активно привлекают для помощи в завершении проблемных объектов. И мы можем точно сказать - инвестиционной привлекательности, то есть прибыли, в реализуемых проектах для нас нет. Фактически строительная отрасль города Краснодара параллельно с финансированием и строительством собственных жилых комплексов несет дополнительную социальную нагрузку: строительство детских садов, школ, парков, дорог, спортивных сооружений и проблемных домов», - говорится в письме. При этом девелоперы обратили внимание на то, что проблема в крае поэтапно решается, но давить на застройщиков не нужно. Под обращением подписались топ-менеджеры таких компаний, как «ССК», «Инсити», СК «Семья», «Нефтестройиндустрии-Юг», «ЮРСК», «Немецкой деревни», «Ромэкс Девелопмент», «ЮгСтройИмпериал», «АСК», «ГИК», «Гарантии» и ряда других.

Ранее в крае был принят закон «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников долевого строительства», предусматривающий выделение земельных участков без торгов девелоперам, которые готовы браться за завершение долгостроев. Будет создана региональная компания и фонд, способные достроить те дома, за которые не возьмется ни один инвестор. Кроме того, помочь в достройке 29 проблемных объектов региону обещали федеральные власти.

Председатель совета директоров компании «ЮгСтройИмпериал» (достраивает проблемный ЖК «Монако» в поселке Агой) Николай Амосов не видит ничего плохого в привлечении застройщиков из других регионов. «При активном решении вопроса проблемного жилья в выигрыше останутся все: дольщики, новые покупатели квартир и застройщики в том числе. Сегодня Краснодарский край – один из лидеров по количеству переезжающих людей, поэтому решить вопрос с качественным жильем очень важно»,- заявил Николай Амосов.

В «Ава Групп» (достраивает в Краснодаре проблемные ЖК «Белые паруса», «Рич Хаус» и «Маршал») констатируют, что зачастую сложные объекты, в которых есть обманутые дольщики, не приносят прямой экономической выгоды. При этом, помимо кропотливой работы с самими обманутыми дольщиками и приведению объекта в соответствие с законом, приходится устранять нарушения в проектных решениях.

Генеральный директор компании Macon Илья Володько сообщил, что инвестиционно-привлекательные долгострои кубанский бизнес уже разобрал и без участия власти. Найти инвесторов на те проекты, которые остались, намного сложнее. «Речь, скорее, о компаниях из других регионов, которые в принципе заинтересованы зайти на краснодарский рынок, и поэтому им нужно себя как-то зарекомендовать, завязать отношения с властью»,- пояснил господин Володько. При этом он не видит особой активности со стороны компаний из других субъектов РФ в Краснодарском крае. «Тут и так достаточно крупный рынок с высокой конкуренцией, поэтому желающих не возникает»,- говорит эксперт. Соотношение себестоимости строительства жилья в Краснодарском крае (39-40 тыс. руб.) и цены продажи (в среднем около 50 тыс. руб.), по его словам, также не является привлекательным — в некоторых других регионах, и не только столичных, оно более выгодное для бизнеса.

Михаил Лукашов