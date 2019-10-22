Binance обещает покупку биткойнов без переплат

Биткойн в России станет доступнее и дешевле. “Ъ FM” выяснил, что одна из крупнейших мировых криптовалютных бирж Binance через две недели позволит покупать криптовалюту напрямую за рубли. Как рассказал глава площадки — китайский бизнесмен Чанпэн Чжао, больше известный как CZ, россияне смогут приобрести биткойн с банковской карты и с меньшей комиссией. Что это значит для российских инвесторов? И как упрощение торговли криптовалютами скажется на выводе капиталов из страны? Об этом — Виктория Феофанова.

Примерно через пару недель российские пользователи криптобиржи Binance смогут покупать криптовалюту за рубли. То есть биткойн и сейчас можно приобрести с обычной карты Visa или MasterCard, но теперь не придется платить дополнительную комиссию за конвертацию в доллары. Зарегистрироваться на площадке может любой человек. Нечто похожее уже работает в Уганде и на острове Джерси. Но российский рынок обмена криптовалют гораздо больше и перспективнее, заявил “Ъ FM” глава Binance Чанпэн Чжао: «Мы рассчитываем на российских партнеров в части решения вопросов с госрегулированием. Как я понимаю, законодательство в сфере криптовалют все еще готовится, особенно в части обмена. Мы знаем, что в России активно развивается рынок криптовалют и блокчейна. И я думаю, что многие люди в этот рынок инвестируют. Мне кажется, для России это хороший шанс очень быстро стать лидером в этой сфере, и надеюсь, что власти это понимают. Мы ждем позитивных новостей и поддержки блокчейна и криптобирж».

За полтора года Россия стала мировым лидером по торгам на платформе LocalBitcoins — это одна из самых известных площадок для обмена криптовалют. На страну приходится четверть всего объема торгов. На втором месте США с 18%, а на третьем Китай — чуть больше 13%.

Одновременно Москва лидирует по объемам внебиржевой торговли. Некоторые аналитики считают, что одна из причин — это использование криптовалюты бизнесом для обхода санкций. Ежедневно в столице за наличные покупают криптовалюту на $10 млн, и Binance может перевести эти сделки в легальное русло, говорит сооснователь платформы для криптофондов Токен BOX Владимир Смеркис. По его словам, процедура, которая подразумевает полное раскрытие личности пользователя, позволит «обелить» российский крипторынок: «Добавление торговой пары к рублю, биткойна в частности, дает понять, что для Binance Россия является таким интересным, если не ключевым регионом для развития своей платформы. Мы знаем, что они проявляли достаточно большой интерес к России и пытались открыть здесь собственную площадку. Россия все-таки занимает довольно важное место в криптовалютном мире, и очень надеемся, что законодательные инициативы и законодательные проекты в России тоже все-таки к этому придут, чтобы мы, наконец-то, стали официальной криптодержавой».

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Как Binance будет договариваться с российскими властями — пока непонятно. Также под вопросом и создание крипторубля. Госдума уже два года откладывает принятие закона о цифровых финансовых активах. Премьер Дмитрий Медведев поручил разобраться с этим вопросом до 1 ноября, но парламентарии не успели определиться с позицией. По мнению главы комитета по финансовым рынкам нижней палаты Анатолия Аксакова, легализация криптовалют может облегчить вывод капитала из страны: «Торговля парой биткойн-рубль, наверное, позволит какие-то котировки формировать, определять соотношение рубля и биткойна. Можно однозначно говорить, что криптовалюта — это в том числе вывод капитала. Очевидно, это довольно серьезный криминальный рынок. Есть два варианта регулирования. Один — это запретить, и второй — легализовать, дать возможность сформироваться биржам, обменным пунктам».

Примут власти закон о цифровых активах или нет — российский крипторынок все равно будет развиваться, говорят участники сообщества. Вопрос лишь в том, заработает ли государство на налогах от сделок или криптотрейдеры все больше будут уходить в подполье.

Криптобиржа Binance также вскоре может выпустить дебетовые карты, которые будут напрямую связаны с аккаунтами на бирже. Какая платежная система будет их обслуживать — представители площадки пока не говорят.