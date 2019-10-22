Петербург будет сотрудничать в сфере инфраструктурных проектов с Евразийским банком развития

Правительство Санкт-Петербурга намерено развивать сотрудничество с Евразийским банком развития в сфере инфраструктурных проектов. Обсуждению перспектив и возможных направлений взаимодействия была посвящена встреча губернатора города Александра Беглова с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым, сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе встречи была достигнута договоренность, что приоритет в совместной деятельности получат проекты, направленные на развитие инфраструктуры Петербурга, расширение торгово-экономических связей и внедрение инноваций.

Напомним, что Евразийский банк развития был создан РФ и Республикой Казахстан в январе 2006 года. Главной задачей, стоящей перед международной финансовой организацией, было заявлено содействие развитию рыночной экономики государств-участников, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей. В настоящее время участниками ЕАБР помимо России и Казахстана являются также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.