Игорь Сечин представил индийскому бизнесу перспективные российские проекты. Это произошло на встрече с министром нефти, газа и стали Индии Дхармендрой Прадханом. В частности, стороны рассмотрели перспективы совместного участия в проекте «Восток Ойл». Он включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера, а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края. По словам Сечина, проект позволит в перспективе создать новый кластер мирового уровня.

Danone планирует к 2025 году перейти на полную переработку упаковки. Об этом сообщил президент компании Эммануэль Фабер. По его словам, через пять лет вся упаковка будет повторно используемой, и Россия здесь не исключение. Предполагается, что уже в 2020 году почти треть упаковки будет переработана в новую тару.

Интернет-магазин «Перекрестка» начал продажу продукции сети «Вкусвилл». Сейчас в каталоге онлайн-супермаркета размещено 47 позиций бренда. Все они представлены наименованиями молочной продукции. В ближайшее время ассортимент планируется расширить до 380 позиций.