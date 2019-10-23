Больше — дальше Тариф на проезд в Перми может вырасти только с 1 февраля

Администрация Перми предложила отложить повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 1 февраля. Чиновники считают, что к ранее согласованной дате (1 декабря) не все перевозчики смогут обеспечить безналичную оплату. Депутаты считают, что раннее повышение тарифа поможет обогатиться некоторым перевозчикам, но все же согласовали перенос сроков.

Вчера Пермская городская дума в первом чтении поддержала решение о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Ранее мэрия предлагала повысить его с 20 до 26 руб. с 1 декабря, однако утром мэрия предложила ввести новый тариф с 1 февраля. Комитеты гордумы по экономическому развитию и социальной политике успели рассмотреть соответствующее предложение главы города Дмитрия Самойлова, поддержать его до пленарного заседания и внести вопрос в повестку.

Замглавы администрации Людмила Гаджиева пояснила перенос даты тем, что с 1 декабря не все перевозчики будут готовы принимать безналичную оплату, соответственно, делать скидку в 2 руб. за безналичный проезд. В том, что такая готовность появится у перевозчиков с 1 февраля, в мэрии уверены.

Впрочем, это не снизило степень недовольства депутатов подготовкой законопроекта о тарифе. Его рассматривали более двух часов. Так, депутат Александр Филиппов заявил, что не готов к принятию решения о поднятии тарифа, а Владимир Молоковских обратился к Дмитрию Самойлову с просьбой усилить блок чиновников, ведущих экономические расчеты.

При этом депутаты отмечали, что повышение тарифов не приведет к улучшению качества обслуживания населения. Первый вице-спикер Дмитрий Малютин сообщил, что заказал социсследование об отношении жителей к качеству работы общественного транспорта, из которого следует, что 64% респондентов удовлетворены, а 30% — нет. При этом из 64% довольных 40% «скорее удовлетворены». «У нас нет картины по учету пассажиропотока, надо понимать, где люди ездят и сколько. Без этого вопрос о поднятии тарифа преждевременен. Люди готовы платить, но за достойное качество услуг»,— пояснил господин Малютин.

Депутат Вероника Куликова уточнила, что Пермская торгово-промышленная палата составила свое заключение об экономически обоснованном тарифе, который, по их расчетам, равен 25 руб., при этом для автобусов он составляет 23 руб. «Популярные маршруты имеют прибыль и при тарифе в 20 руб., поэтому с 1 февраля у них будет дополнительная прибыль еще при старых контрактах. К чему эта спешка?»— спросила Вероника Куликова, предложив отложить повышение до июля.

«Это не спешка, а планомерная работа, постепенный переход на длительные контракты»,— парировала Людмила Гаджиева. Она добавила, что каждый месяц промедления увеличивает разрыв в бюджете. Так, только за январь он составит порядка 20 млн руб. Если же тарифы поднять с 1 июля, то разрыв превысит 200 млн руб.

Депутат Арсен Болквадзе добавил, что даже в расчетах Пермской ТПП предлагаемый тариф уже превышает нынешний. «Отложили принятие, установили срок для поправок, чтобы коллеги получили ответы и ознакомились с проектом»,— пояснил господин Болквадзе.

В режиме мнений вновь выступила Вероника Куликова. «Управленческая компетенция сводится к тому, чтобы потратить деньги пассажиров и бюджета и предоставить услугу невысокого качества. Ощущение, что руководители отрасли трудятся не в администрации, а в ООО „Старый автобус“, так как в выигрыше оказываются частные перевозчики»,— добавила депутат.

В итоге поправку, касающуюся переноса сроков введения нового тарифа, поддержали большинство за исключением двоих, высказавшихся против. Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин в заключение голосования поблагодарил главу Перми Дмитрия Самойлова «за политическую мудрость».

Юлия Сырова